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Сегодня, 14:22

Абаев высказался о смягчении приговора бывшему руководителю «Чертаново» Ларину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-голкипер «Локомотива» и «Торпедо» Илья Абаев высказался о смягчении приговора бывшему руководителю «Чертаново» Николаю Ларину, который уже в среду вечером сможет выйти на свободу.

«С облегчением принял смягчение приговора, Ларин вышел на свободу. Был на заседании суда, все было волнительно. Верил, что смягчат, но не думал, что в итоге освободят из-под стражи. Не верится, что данная история закончилась, очень переживал за исход заседания. Все радуемся произошедшему. Теперь осталось дождаться, когда Ларин окажется на свободе. Надеюсь, что это произойдет уже сегодня вечером. Ему нельзя заниматься футбольной деятельностью? Об этом будем думать уже потом, это второстепенные дела», — приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-veril-chto-smyagchat-prigovor-no-ne-dumal-chto-larina-osvobodyat-iz-pod-strazhi
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
ФК Чертаново
Николай Ларин
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