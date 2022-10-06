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Сегодня, 10:45

Дьяков: «Уровень второй лиги — полнейшая катастрофа»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший футболист многих команд РПЛ Виталий Дьяков сравнил уровень второй лиги с уровнем Медиалиги.

«На сегодняшний день мне не хочется тренировать во второй лиге. Ее нынешний уровень — полнейшая катастрофа.

Я сравниваю вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в «Роторе» выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне.

Сейчас медиакоманды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды второй лиги. О чем здесь можно говорить? Медиакоманды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды. А смотря матчи в Кубке России, видишь, что абсолютно равная игра. Не такого, чтобы «Амкал» и 2DROTS выглядели гораздо слабее», — сказал Дьяков «РБ Спорт».

Две команды Медиалиги: 2DROTS и «Амкал» — впервые в истории приняли участие в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-uroven-vtoroj-ligi-polnejshaya-katastrofa/
Виталий Дьяков
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