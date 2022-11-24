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ФНЛ-2

24 ноября, 16:53

Денис Бояринцев стал главным тренером «Новосибирска»

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Бояринцев.
Фото ФК «Новосибирск».
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев стал главным тренером «Новосибирска», сообщает сайт клуба.

Он уже прилетел в город, познакомился с новосибирской инфраструктурой и стадионом «Спартак».

«Денис Бояринцев, известный специалист, уже добившийся определенных успехов, дважды выводил команды в первую лигу: «Родину» и «Текстильщик». Тренер молодой и достаточно амбициозный, поэтому с его приглашением связываем большие надежды и надеемся на выполнение спортивных задач.

При этом задачи ставятся не только спортивные. Учитывая яркую игровую карьеру Дениса, в целях популяризации и развития футбола в Новосибирской области кандидатура Бояринцева нам кажется оптимальной. Подразумевается проведение мастер-классов, развитие проекта «Стань игроком сборной России» и других футбольных сфер", — прокомментировал назначение генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Полищук.

Соглашение Дениса Бояринцева с ФК «Новосибирск» рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на сезон.

Источник: https://fcnsk.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
Денис Бояринцев
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