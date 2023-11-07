Директор «Чертаново» — о победе в Клубной лиге: «Сложилась хорошая рабочая атмосфера»

Директор «Чертаново» Илья Савченко поделился с «СЭ» мнением о победе команды в Летнем Первенстве Москвы в Клубной лиге.

«Как бы парадоксально ни звучало, мы не требуем от тренеров этого результата. Они могут достаточно спокойно в этой обстановке работать. Если получается показать хороший результат — супер. Плюс мы стараемся при наборе работать как можно лучше, чтобы нам потом не нужно было приглашать много ребят из регионов. Ведь мы понимаем, что по вопросам селекции все равно будем проигрывать нашим топ-академиям: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо».

Сейчас у нас сложилась достаточно хорошая рабочая атмосфера. Благодаря этому всем годам удалось достаточно ровно выступить. Из шести годов пять у нас в тройке призеров: два первых места, одно второе и два третьих. Вот благодаря этим факторам мы смогли показать этот результат», — сказал Савченко «СЭ».

Функционер также рассказал, стоит ли перед «Чертаново» задача выступать лучше, чем академии клубов РПЛ.

«У нас нет задачи обогнать академии топ-клубов. Мы четко понимаем, что можем с ними конкурировать на этапах школьных возрастов, но в ЮФЛ и на молодежном этапе они нас начинают обгонять. Почему так происходит? Мы не работаем на вход, наша задача устраивать своих ребят в профессиональный футбол, в другие клубы. Основная задача быть наверху не чтобы обогнать топ-академии, а чтобы привлекать молодых футболистов. Многие дети и родители смотрят в первую очередь на то, насколько успешна академия. Когда они видят наверху академию без клуба РПЛ, они совершенно по-другому смотрят на нас, с удовольствием приходят к нам. Главный результат наших высоких мест — то что мы делаем себе имя в детско-юношеском футболе, и можем привлекать еще большее количество одаренных ребят к себе», — добавил Савченко.

Впервые таблицу общего зачета в главном турнире столицы возглавили две школы Москомспорта (на 2-м месте финишировали футболисты из «Строгино»)

В турнире принимали участие 12 школ, которые играли между собой в два круга: «Чертаново», «Динамо», «Динамовец», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Родина», «Строгино», «Локомотив-Перово», ФШМ, «Химки» и «Сокол».