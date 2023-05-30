Масалитин: «Надо помогать крымским клубам. Такая пощечина будет всему Западу!»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как относится к инициации процесса лицензирования крымских клубов для участия в матчах второй лиги.

«Это наша территория, значит, команды должны выступать в нашем чемпионате. Больше скажу, надо создать команды в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Пусть пока не у себя дома играют, а здесь, в Подмосковье. На первых порах надо будет помогать этим командам финансово, но в целом это будет полезно для всех. Какая радость будет для жителей этих городов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он оценил перспективы ялтинского «Рубина» и «Севастополя» выйти в другие дивизионы.

«Конечно, пока эти команды не самые сильные, но начинать с чего-то надо. Конечно, сразу спортивных успехов ждать не приходится, но брать их надо. Надо им помогать однозначно. Такая пощечина будет всему Западу! У нас все есть», — добавил специалист.

26 мая сообщалось, что аттестация клубов из Крыма в ФНЛ будет завершена в июне. При успешном прохождении процедуры «Севастополь» и «Рубин» из Ялты будут допущены в дивизон Б второй лиги.