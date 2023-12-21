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Сегодня, 17:59

Гендиректор «Севастополя»: «Крымские игроки не могут выступать во второй лиге из-за позиции УЕФА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о судьбе крымских футболистов, от которых пришлось отказаться из-за регламента второй лиги.

«Кто-то играет в первенстве КФС, кто-то уровнем пониже. К сожалению, поскольку РФС остался в УЕФА, он вынужден подчиняться тамошним правилам. А по ним крымские футболисты считаются в России легионерами. Поэтому не могут играть во второй лиге, где легионеры запрещены. Они формально могут в первую лигу попасть, но их сегодняшний уровень не отвечает требованиям этого турнира. Поэтому приходится играть в КФС. Сычевой (Владимир Писарский, — прим. «СЭ») — это просто-напросто исключение из правил. Ему просто повезло. Он неплохой футболист. Но каждый должен в свое время где-то заиграть», — приводят слова гендиректора клуба «Известия».

Интеграцию в соревнования под эгидой ФНЛ прошли два крымских клуба — «Севастополь» и «Рубин Ялта». Команда из Севастополя по итогам сезона заняла седьмое место, ялтинский «Рубин» — третье.

Источник: Известия
ФК Севастополь
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