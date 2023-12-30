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Сегодня, 20:54

Глушаков: «Хочу провести хороший сезон, как говорится, «хлопнуть дверью красиво»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от 2024 года.

«Самое главное, чтобы было здоровье. В футбольном плане хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его. Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

На данный момент Глушаков выступает за костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-hochu-provesti-horoshij-sezon-kak-govoritsya-hlopnut-dver-yu-krasivo/
Денис Глушаков
Футбол
2
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