Глушаков: «Хочу провести хороший сезон, как говорится, «хлопнуть дверью красиво»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от 2024 года.

«Самое главное, чтобы было здоровье. В футбольном плане хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его. Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

На данный момент Глушаков выступает за костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.