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Сегодня, 18:28

Широков рассказал о совмещении постов тренера и гендиректора в «Леон Сатурне»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о совмещении работы в подмосковном клубе.

«Это не было тяжело. Мне просто не хватает опыта. Но на тот момент это было единственное правильное решение, поэтому его и приняли. На что уходило больше времени — на тренерскую работу или функционерскую? Безусловно, на тренерскую: нужно к тренировке подготовиться, после — ее проанализировать, подготовиться к следующей и так далее. Как будет дальше устроена работа в клубе? Дальше будет работать главный тренер, а я просто буду контролировать этот процесс», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Широков занимает должность генерального директора «Леон Сатурна» с марта 2023 года, а его соглашение с подмосковной командой рассчитано до 31 декабря 2027 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/shirokov-rasskazal-o-sovmeshenii-postov-trenera-i-gendirektora-v-leon-saturne-320983/
Роман Широков
Футбол
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