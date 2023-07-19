Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:23

Хлусевич считает, что крымские клубы давно ждали дебюта в российском футболе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич, который родился в Симферополе, высказался о дебюте крымских клубов во второй лиге.

«Дебют крымских клубов? Великолепно, — цитирует Хлусевича ТАСС. — Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там. Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом».

16 июля ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во Второй лиге. «Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.

Крымские команды выступают в группе 1 подгруппе 1 второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: ТАСС
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Севастополь
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В УЕФА заявили, что оценят ситуацию с участием крымских клубов во второй лиге