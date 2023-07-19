Хлусевич считает, что крымские клубы давно ждали дебюта в российском футболе

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич, который родился в Симферополе, высказался о дебюте крымских клубов во второй лиге.

«Дебют крымских клубов? Великолепно, — цитирует Хлусевича ТАСС. — Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там. Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом».

16 июля ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во Второй лиге. «Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.

Крымские команды выступают в группе 1 подгруппе 1 второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).