Лахиялов признался, что пока не готов продавать свою недвижимость ради «Легиона»

Сегодня, 12:17
Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что вкладывает собственные деньги в бюджет махачкалинского клуба.
— Сколько из 12 миллионов в бюджете — ваши?
— Точно не скажу, не знаю. Есть деньги — и вкладываю.
— У вас есть квартиры в Москве, в Кисловодске, даже в Дубае. Савин продавал свою недвижимость ради клуба. Вы на такое готовы?
— В Дубае квартира «сгорела», пока не готов.
— А в Москве?
— Квартира используется для моих близких, которые приезжают в Москву. По надобности бесплатно предоставляем им.
— Если вдруг придется продать квартиру ради клуба...
— Пока такой вопрос не стоит.
Ранее Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование, на фоне чего у клуба возникли проблемы со стадионом.