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Сегодня, 14:12

Ловчев поддержал назначение Комбарова главным тренером «Спартака-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова главным тренером второй команды красно-белых.

«Дмитрий уже работал, значит, опыт какой-то есть. Свой человек, плоть от плоти спартаковский. Его назначение — верное решение. Талантов не может быть десятки, один или два. И тут вопрос, как будет работать Комбаров. По большому счету у всех клубов есть вторые команды, но я не вижу притока игроков из них. Это такая мода: должна быть промежуточная команда, чтобы самые талантливые ребята могли попасть оттуда в высшую лигу. Но в основном покупают иностранцев или берут состоявшихся игроков. А из академий в РПЛ почти никто не попадает», — приводит слова Ловчева Metaratings.ru.

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Источник: https://metaratings.ru/news/lovchev-podderzhal-naznachenie-kombarova-glavnym-trenerom-spartaka-2-326402/
Дмитрий Комбаров
Евгений Ловчев
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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