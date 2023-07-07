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ФНЛ-2

Сегодня, 14:40

Митрофанов — о крымских клубах: «Никаких особых постановлений УЕФА не было»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал присоединение крымских клубов к системе российского футбола.

— У нас есть огромное количество лиг, которые с вашей легкой подачи называются «медиа». А есть соревнования 8 на 8. Их свыше 150 лиг, которые существуют. Они проходят не под эгидой РФС.

— Соревнования, где будут участвовать крымские команды, являются любительскими и не проводятся под эгидой РФС?

— Соревнование является любительским, оно проводится под эгидой ФНЛ. Это написано в документах.

— То есть до выхода в РПЛ к соревнованиям с участием крымских клубов вопросов быть не может?

— До этого надо дойти тяжелым спортивным трудом.

— За участие крымских клубов в любительском соревновании как медиалиг мы не нарушаем никакие постановления УЕФА?

— Никаких особых постановлений не было. Это некая позиция и письма. Они касались не приема федерации футбола, предоставления особого статуса крымского футбольного союза, который находится не под юрисдикцией украинской федерации футбола. У них свой правовой статус. Мы не должны допускать к участию профессиональные футбольные клубы в профессиональных соревнованиях. Это решение ФНЛ, это их соревнование. Для этого есть все основания.

В июне аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге прошли ялтинский «Рубин» и крымский «Севастополь».

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