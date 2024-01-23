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Сегодня, 10:04

Никита Баженов: «Я со «Спартаком-2» уже напрямую связан, общался с Комбаровым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, изменился ли его функционал после возрождения второй команды.

«Сейчас все ребята, которые находятся в арендах, там и остаются. Мой функционал с возрождением «Спартака-2» никак не изменился. Понятно, что появилась вторая команда, за которой будет интересно следить. Буду с ней связаны? Обязательно, это же одна вертикаль клуба. Мы уже напрямую связаны. С Комбаровым общался, но не на эту тему. Пока еще рано. Сейчас важно хорошо пройти предсезонную подготовку», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

О возрождении «Спартака-2» было объявлено в январе. Главным тренером команды стал Дмитрий Комбаров.

Источник: РБ Спорт
Никита Баженов
ФК Спартак-2 (Москва)
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