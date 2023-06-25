В ялтинском «Рубине» отреагировали на требование УАФ исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Президент ФК «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников в комментарии для «СЭ» отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

«Ожидаемая реакция УАФ, подтверждающая в очередной раз, как политика вмешивается в спорт. Крым уже десятый год в России и наши команды имеют полное право выступать в российских соревнованиях, а крымские болельщики наблюдать матчи Второго дивизиона ФНЛ. Уверен, в РФС были готовы к такому развитию событий и знают, как отвечать на такие угрозы. Наша главная задача — играть в футбол и создать все условия, чтобы наша команда побеждала и дарила болельщикам радость и положительные эмоции», — сказал Шапошников «СЭ».

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов Крыма в турнирах Российского футбольного союза.

31 мая «Севастополь» получил аттестацию клубов из Крыма в ФНЛ, а «Рубин» из Ялты — 6 июня.