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Сегодня, 19:33

Журова объяснила, почему не нужно переживать из-за принятия крымских клубов в РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что Российский футбольный союз (РФС) был обязан принять клубы из Крыма в свой состав, несмотря на возможные санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Пока мы не знаем, с чем можем столкнуться — исключат, не исключат. Мы должны были это сделать, иначе было бы несправедливо по отношению к Крыму. Они очень давно хотели играть в футбол полноценно, а не чтобы крымские футболисты только могли переходить в какие-то клубы. Теперь сам регион будет болеть за своих. Как каждый регион и город хочет — болеть за свою команду. Такие команды в Крыму есть, и они хотели играть полноценно. Но, боясь, что нас исключат из ФИФА и УЕФА, мы с 2014 года не принимали этого решения. А сейчас нас и так отовсюду исключили. Мы что, играем разве? Чего идти на поводу дальше у них?» — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее аттестаты ФНЛ для участия во второй лиге получили «Севастополь» и «Рубин» из Ялты. Команды смогут выступать в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/26/20749742.shtml?updated
Футбол
РФС
Светлана Журова
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