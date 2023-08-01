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Сегодня, 20:01

РФС уведомит ФИФА о санкциях в отношении игроков за ставки на матчи

Руслан Минаев
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Российский футбольный союз (РФС) уведомит Международную федерацию футбола (ФИФА) о санкциях в отношении футболистов Максима Яковлева и Романа Клюкина за ставки на матчи.

Яковлев отстранен на 10 лет от любой деятельности, связанной с футболом, Клюкин — на 5 лет.

«После этого ФИФА будет принимать решение по поводу запрета на осуществление данными игроками футбольной деятельности в Парагвае и других странах. Что касается участия футболистов в заседании [комитета по этике], то оба игрока не явились на него ни очно, ни по видеосвязи. Также они не явились на предварительное разбирательство в департамент защиты игры», — цитирует ТАСС председателя комитета по этике РФС Андрея Стукалова.

31-летний Яковлев выступал за «Пересвет» из второй лиги. 26-летний Клюкин был вратарем «Электрона», также из второй лиги.

Источник: ТАСС
РФС
ФИФА
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