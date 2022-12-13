Семшов заявил, что к нему есть интерес со стороны «Чайки»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал свое возможное назначение на пост главного тренера «Чайки».

«Стал ли я главным тренером «Чайки»? Еще ничего не подписано, но интерес есть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Чайка» выступает во второй лиге. После 18 туров команда из Ростовской области идет на втором месте.