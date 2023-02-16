Клубу Басты вновь разрешено регистрировать новых футболистов

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В четверг, 16 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение: «СКА Ростов-на-Дону» разрешено регистрировать новых футболистов, сообщает сайт РФС.
Ранее клубу запретили регистрировать новых игроков, так как клуб был обязан выплатить игрокам все долги по зарплате.
Напомним, ФК «СКА Ростов-на-Дону» принадлежит популярному рэперу Басте.
Клуб не впервые фигурирует в скандалах, связанных с невыплатой зарплаты игрокам. Ранее долги уже погашались по требованию прокуратуры.