Тренер ялтинского «Рубина» высказался о победе над «СКА Ростов-на-Дону»

Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 11-го тура Второй лиги Б против «СКА Ростов-на-Дону» (3:1).

«Ключевым моментом первого тайма стало спасение нашего голкипера Никиты Колесова на первых минутах встречи. Он отразил очень сложный удар соперника в упор, сохранив ворота в неприкосновенности. После таких четких действий вратаря полевые игроки почувствовали дополнительную уверенность и забрали инициативу, создав большое количество опасных моментов у ворот соперника, которые в итоге привели к трем забитым мячам в первом тайме.

Во втором тайме у нашей команды было много хороших моментов, чтобы увеличить свое преимущество, однако после удаления в концовке матча пришлось перестроиться и сыграть на результат, что нам и удалось. Поздравляю команду и всех наших болельщиков с победой!» — сказал Грачев «СЭ».

Победа над ростовчанами позволила «Рубину» закрепиться в лидирующей тройке. Команда занимает третье место в таблице группы 1.1 Второй лиги Б с 17 очками в 9 матчах.

Следующую игру «Рубин Ялта» проведет на своем поле 1 октября с командой «Динамо» (Ставрополь).