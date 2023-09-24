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Сегодня, 10:05

Тренер ялтинского «Рубина» высказался о победе над «СКА Ростов-на-Дону»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев.
Фото Пресс-служба «Рубин Ялта»
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Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 11-го тура Второй лиги Б против «СКА Ростов-на-Дону» (3:1).

«Ключевым моментом первого тайма стало спасение нашего голкипера Никиты Колесова на первых минутах встречи. Он отразил очень сложный удар соперника в упор, сохранив ворота в неприкосновенности. После таких четких действий вратаря полевые игроки почувствовали дополнительную уверенность и забрали инициативу, создав большое количество опасных моментов у ворот соперника, которые в итоге привели к трем забитым мячам в первом тайме.
Во втором тайме у нашей команды было много хороших моментов, чтобы увеличить свое преимущество, однако после удаления в концовке матча пришлось перестроиться и сыграть на результат, что нам и удалось. Поздравляю команду и всех наших болельщиков с победой!» — сказал Грачев «СЭ».

Победа над ростовчанами позволила «Рубину» закрепиться в лидирующей тройке. Команда занимает третье место в таблице группы 1.1 Второй лиги Б с 17 очками в 9 матчах.

Следующую игру «Рубин Ялта» проведет на своем поле 1 октября с командой «Динамо» (Ставрополь).

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