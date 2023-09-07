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Сегодня, 11:34

Кутепов рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Илья Кутепов после перехода в «Велес» рассказал, какие еще у него были варианты продолжения карьеры.

«Да, были конкретные предложения из первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-575684-kutepov-s-klubami-rpl-obshchalsya-byli-varianty-v-turtsii-kazakhstane-peregovory-s-pyunikom
Илья Кутепов
ФК Велес
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