Кутепов рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов после перехода в «Велес» рассказал, какие еще у него были варианты продолжения карьеры.

«Да, были конкретные предложения из первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.