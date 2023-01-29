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ФНЛ-2

Сегодня, 15:40

Игра на повышение. «Черноморец» готовится шагнуть в Первый дивизион

Антон Бабошин
Корреспондент
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
Матч «Черноморца».
Фото ФК «Черноморец»
Стадион «Центральный».
Фото ФК «Черноморец»
Стадион «Центральный».
Фото ФК «Черноморец»
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
Стадион «Центральный».
Фото ФК «Черноморец»
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В Новороссийске продолжают развивать инфраструктуру для повышения в классе.

«Черноморец», основанный в 1907 году, — один из старейших футбольных клубов страны. На рубеже веков он успел пошуметь в элите под руководством таких тренеров, как Олег Долматов и Анатолий Байдачный, и даже сыграть в еврокубках. Но в премьер-лиге новороссийцев не видели с 2003-го, а последние 11 сезонов клуб обитает в третьем по силе дивизионе страны.

Несколько раз «моряки» были близки к возвращению в Первый дивизион, но никак не могли сделать последний шаг. Сейчас же они невероятно к этому близки. Причем в последние месяцы события вокруг клуба развиваются стремительно.

Стадион «Центральный». Фото ФК "Черноморец"
Стадион «Центральный».
ФК «Черноморец»

Большая стройка

Напомним, в сентябре прошлого года о приходе в клуб в качестве инвестора объявил известный новороссийский бизнесмен, а также глава Федерации гандбола России и с недавних пор вице-президент ОКР Сергей Шишкарев. Вот тут все и завертелось. В начале октября «Черноморец» возглавил бывший игрок сборной России и «Зенита» Константин Зырянов. Под его руководством команда закончила первую половину сезона десятью победами подряд и неожиданно для многих ушла на зимний перерыв лидером, на пять очков опережая главного фаворита — песчанокопскую «Чайку». А ведь перед началом сезона задачи повышения в классе перед «Черноморцем» не стояло.

Сейчас на стадионе «Центральный» в Новороссийске кипит работа. К первому домашнему матчу года против «Спартака» из Нальчика, намеченному на 18 марта, арена должна подойти заметно обновленной. Как рассказал бывший футболист «Черноморца», а ныне директор новороссийской спортшколы олимпийского резерва Константин Гордиюк, здесь отремонтировали раздевалки команд, помещения для судей и делегатов. На одной из трибун впервые в истории появится ложа формата «скайбокс» — в клубе серьезно намерены развивать абонементную программу, а также привлекать партнеров из рядов местного мелкого и среднего бизнеса.

Но самое главное — на «Центральном» постелют новое поле. Уже готовы системы дренажа и подогрева, и в ближайший месяц будет уложен синтетический газон последнего поколения с новейшим наполнителем. Резонный вопрос — а зачем на черноморском побережье искусственное поле? Ответ прост — здесь будет играть не только основа, но и команды ЮФЛ двух возрастов. И такой нагрузки естественный газон выдержать не в состоянии, он быстро превратится в огород.

Стадион «Центральный». Фото ФК "Черноморец"
Стадион «Центральный».
ФК «Черноморец»

Кстати, таких полей купили не одно, а два. Идентичный газон уложен несколько дней назад на клубной базе в Абрау-Дюрсо. И в субботу был впервые опробован. «Черноморец» завершил первый сбор нового года товарищеским матчем со второй командой хабаровского СКА. Интересно, что команда Зырянова нынешнюю зиму решила провести в России: первый и третий сборы — на базе, второй пройдет в расположенном неподалеку Крымске. Молодых армейцев же «Черноморец» победил — 2:1.

— Стоит отталкиваться не от результата, а именно от игры, — подытожил Зырянов. — У нас было одно конкретное задание на матч, которое мы старались выполнить на все сто — и, думаю, справились. Что за задание? Конечно, не скажу, это должно остаться внутри команды. Наши конкуренты посмотрят этот матч, а если я сейчас вам все расскажу, обратят на эти детали самое пристальное внимание.

— Все ли выполнено из задуманного на первый сбор?

— Выполнили даже больше, чем задумали. Нам очень повезло с погодой, за две недели сборов не выпало ни капли дождя, днем была температура 10-15 градусов, мы тренировались в свое удовольствие. Результат, показанный нами, позволяет сейчас работать с хорошим настроением. Но я предупредил футболистов, что отрыв в пять очков мы сделали всего за два тура. И потерять его можем так же быстро.

Константин Зырянов. Фото ФК "Черноморец"
Константин Зырянов.
ФК «Черноморец»

Добрый доктор

Кстати, Зырянов после встречи со СКА остался доволен игрой новобранцев Дмитрия Коробова и Ивана Маклакова. А также пообещал, что приобретения еще будут. Впрочем, главный трансфер зимы «Черноморец» уже провернул в январе. По приглашению гендиректора клуба Валентина Климко в Новороссийск перебрался врач сборной России Михаил Вартапетов.

Специалист с огромным опытом работы, поработавший и за рубежом, после кипрского «Пафоса» решил продолжить карьеру в клубе второй лиги. И это при том, что вполне мог оказаться в том же «Ростове» и воссоединиться там с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Матч «Черноморца». Фото ФК «Черноморец»
Матч «Черноморца».
ФК «Черноморец»

— Впечатления от Новороссийска великолепные, — сказал Вартапетов. — Условия для работы отличные, оснащение медицинским оборудованием такое, что не каждый клуб премьер-лиги может сравниться. А футбол есть футбол, неважно, где бы ты ни работал, с первых дней начинаешь говорить с людьми на одном языке. Поэтому с огромным удовольствием приступил к работе.

По словам самого Вартапетова, Кипр ему пришлось покинуть по семейным обстоятельствам, а на статус своего нового клуба внимания не обращает. Он уверен в перспективах проекта, а скептикам предлагает посмотреть на результаты «Черноморца» через год-другой.

— Оказавшись здесь, ощутил некий драйв — похожее состояние было на первых порах работы в «Спартаке», когда вокруг была неизвестность, — сказал специалист корреспонденту «СЭ». — Сейчас же, с учетом накопившегося опыта, вдвойне интересно поработать не только врачом, но и организатором всех сопутствующих процессов в клубе. Здесь есть движение вперед и вверх, стремление развивать проект. На Кипре все было настолько стабильно, спокойно и умиротворенно, что становилось даже немного не по себе. Переехав в «Черноморец», словно помолодел лет на 20.

Главным вопросом, интересующим журналистов, конечно, было то, запрещен ли теперь в клубе сахар. Отвечаем со слов Вартапетова — да, но разрешены низкокалорийные десерты и горький шоколад. Хотя вообще ограничения сочетаются с воспитательной работой — игрокам объясняют, почему нужно питаться именно так.

У нового врача клуба уже налажен тесный контакт с тренерским штабом. И вместе они будут стремиться к тому, чтобы уже следующий сезон «Черноморец» начал в Первой лиге. Тем более что планы у руководства новороссийцев грандиозные — строительство новой базы на основе комплекса «Дело Спорт», нового стадиона, для которого уже подобрали место, и дальнейшее развитие футбола в Новороссийске.

Константин Зырянов
Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)
ПФЛ
4
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