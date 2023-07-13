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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 15:50

ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита»

Виктория Кравченко
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ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита». Клуб сообщил, что поддержать армейцев в Казань поедет более 12 тысяч человек.

«От лица клуба и команды мы обращаемся к вам, дорогие болельщики: пожалуйста, соблюдайте правила поведения как на маршрутах следования до Казани, так и в самом городе и на стадионе. Не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтных ситуаций. Мы просим вас воздержаться от использования пиротехнических изделий», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также ЦСКА попросил болельщиков прийти на стадион заранее, чтобы не стоять в очередях.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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