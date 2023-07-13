Дуглас Сантос — о Суперкубке с ЦСКА: «Мы мотивированы, ведь на кону стоит первый трофей сезона»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время пресс-конференции оценил свою готовность к старту сезона РПЛ-2023/24, а также отметил, как будет играть команда без травмированного Родригао.

— Перерыв был не очень большим, как и сборы. На сколько процентов вы физически готовы к старту сезона?

— Межсезонье хоть и короткое, но это не отменяет того, что независимо от сроков мы на тренировках выкладываемся на полную. Я чувствую себя отлично и уверен, что максимально готов к игре. Нам хочется начать сезон с победы. Мы мотивированны, ведь на кону стоит первый трофей сезона. Хочется его завоевать.

— Тяжело ли будет начинать сезон без травмированного Родригао?

— Мы прекрасно знаем силу и значимость Родригао, какую роль исполняет. Но у нас большое количество игроков такого же плана. У нас достаточно игроков, чтобы заменить Родригао и успешно начать сезон.

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.