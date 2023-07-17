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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:15

Рядно рассказал, что был шокирован своим дебютом за ЦСКА в матче за Суперкубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о дебюте за московский клуб за за OLIMPBET Суперкубок России.

«Я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на игру. Не ожидал, что меня выпустят. Был безумно счастлив оказаться рядом с командой в этот момент, оказаться на 40-тысячном стадионе и еще сыграть, выйти на 10 минут. Рассчитывал ли быть в заявке на матч? Нет-нет. Совсем не рассчитывал. Нас в Казань ведь ехало большее количество человек, чем должно было быть в заявке. Можно сказать, я этим летом за основную команду играл больше, чем тренировался с ней. Попал в нее совсем недавно, остальное время проводил с молодежным составом. Что говорили в тренерском штабе? Не нервничать, быть как можно спокойней. Как молодому игроку, не перегореть. Показывать, что я умею. Самое главное — справиться с волнением. Моя задача — помочь команде. Я не рассчитывал на какую-то оценку. Вышел, как мог пытался помочь ЦСКА», — приводит слова Рядно «Известия».

17-летний футболист вышел на замену на 82-й минуте. Для защитника этот матч стал первым официальным за основную команду во взрослом футболе.

Источник: https://iz.ru/1545058/aleksei-fomin/byl-v-shoke-kogda-mne-skazali-chto-ia-v-zaiavke-na-superkubok
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