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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 15:51

Фернандес рассказал, что болел за «Зенит» в матче против ЦСКА в Суперкубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес признался, что болел за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в OLIMPBET Суперкубке России.

«Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-07-17-mario-fernandes-v-matche-za-superkubok-izo-vsekh-sil-bolel-za-zenit-.htm
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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