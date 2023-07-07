Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:10

Сантос заявил, что до начала чемпионата и матча за Суперкубок будет готов на 100%

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о подготовке к новому сезону и участии команды в международном предсезонном товарищеском турнире.

«Кубок PARI Премьер важен для подготовки к новому сезону, чтобы понять, на каком уровне мы находимся, чтобы, подойдя к главным матчам, избежать ошибок. Мы провели две игры дома, и я себя чувствую хорошо. У нас есть несколько дней до следующего товарищеского матча. Думаю, до начала чемпионата, матча за Суперкубок буду на сто процентов готов в физическом плане, чтобы сделать все возможное», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

«Зенит» сыграет в матче за OMIMPBET Суперкубок России с ЦСКА 15 июля в Казани. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/duglas-santos-do-nachala-chempionata-i-matcha-za-superkubok-budu-gotov-na-100-264270/
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона евро
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапочкин отреагировал на назначение Карасева главным арбитром матча за Суперкубок