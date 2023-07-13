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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 08:00

Концертная программа OLIMPBET Суперкубка России: кто выступит перед матчем «Зенита» и ЦСКА

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
Сергей Шнуров.
Фото Global Look Press
Стадион «Ак Барс Арена»
«Ак Барс Арена».
Фото Global Look Press
DJ Smash
DJ Smash.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Певица Тося Чайкина
Тося Чайкина.
Фото Global Look Press
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Информация о концертной программе OLIMPBET Суперкубка России.

Дата и время матча OLIMPBET Суперкубка России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 15 июля. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Место проведения игры за Суперкубок «Зенит» — ЦСКА

Матч за Суперкубок России-2023 пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Это один из самых вместительных стадионов России, который рассчитан на 45 379 человек.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как действующий чемпион России, ЦСКА — как обладатель Кубка России. Обе команды являются рекордсменами по числу побед в Суперкубке — каждая выигрывала трофей 7 раз.

Стадион «Ак Барс Арена»
«Ак Барс Арена».
Фото Global Look Press

«Ленинград»

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, выступит в ходе театрализованного шоу церемонии открытия матча, на котором будут представлены Казань и города участников матча. Коллектив представит Санкт-Петербург и исполнит из главных своих песен — хит WWW. В прошлом году группа также выступала на церемонии открытия матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене».

«Монгол Шуудан»

Советская и российская рок-группа также поучаствует в церемонии открытия. В ходе театрализованного шоу коллектив представит столицу и исполнит свой главный хит — «Москва» на стихи Сергея Есенина.

DJ Smash
DJ Smash.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

DJ Smash

Российский ди-джей, композитор и музыкальный продюсер выступит в качестве специального гостя от VK Музыки до матча, в перерыве и после игры. Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Певица Тося Чайкина
Тося Чайкина.
Фото Global Look Press

Тося Чайкина

Российская певица и композитор, участница телешоу «Песни 2 сезон» на ТНТ в 2019 году станет специальным гостем матча от VK Музыки. В рамках развлекательной программы исполнительница выступит с хитами «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

OLIMPBET Суперкубок России: анонс, прогнозы и другие материалы о матче на странице турнира.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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