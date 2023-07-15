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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 09:00

«Зенит» — ЦСКА: во сколько смотреть матч OLIMPBET Суперкубка России

Малком и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 15 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Матчи за Суперкубок страны проводятся с 2003 года. Самыми титулованными клубами являются «Зенит» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по семь раз в своей истории. Последним обладателем Суперкубка является как раз «Зенит», который в 2022-м победил «Спартак».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча

В прошлом сезоне команды встречались дважды и армейцам один раз удалось победить петербуржцев (1:0 в рамках чемпионата).

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале и сайте matchtv.ru. Комментаторы встречи: Константин Генич, Александр Неценко и Дмитрий Шнякин.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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