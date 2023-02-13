Акинфеев рассказал об отношениях с Черчесовым и признался, что не любит выражение «нога Бога»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как у него складывались отношения с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, и признался, что не любит выражение «нога Бога».

— О Черчесове вы говорили: «Саламыч только кажется таким жестким. Не думаю, что он тиран. Все в меру, все хорошо». Вы с ним быстро общий язык наши, когда он сборную возглавил, или время на притирку потребовалось?

— Никакого времени не потребовалось. Он вызвал меня и еще нескольких ветеранов к себе в номер и сказал, что, если есть какие-то вопросы, мы можем всегда заходить к нему. Все футбольные моменты будут решаться в личном общении. Так все и было. Мы и на поле могли поговорить, и вне поля. 10-15 минут разговора — и все проблемы снимались.

— Словосочетание «нога Бога», появившееся после серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018, вам понравилось? Вы тогда поскромничали, сказав, что просто повезло.

— Выражение не понравилось. Я религиозный человек и не люблю таких сравнений. Бог для меня — это пойти в храм, помолиться. Для меня это важно. А такие сравнения — бредятина какая-то, честно.

Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение — может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил, и когда я прыгнул. Пазл сложился.