Первый тренер Миранчуков: «Обидно, что Леша пропустит матчи сборной — воссоединение пошло бы на пользу братьям»

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, отреагировал на информацию о травме полузащитника «Торино» Алексея Миранчука накануне мартовского сбора национальной команды.

«Безусловно, мы все ждали появления Алексея в составе национальной команды на мартовском сборе. Но, к сожалению, футбол — травмоопасный вид спорта, так случается. Очень обидно, что Леша пропустит матчи сборной, воссоединение пошло бы на пользу братьям в плане психологии. Они давно не играли вместе, соскучились друг по другу. Было бы здорово увидеть их снова в одном составе. Желаю Алексею поскорее восстановиться и вернуться к игре, а Антону — показать свои наилучшие качества», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. В марте сборная России по футболу проведет два товарищеских матча — встреча с командой Ирана состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. 26 марта — с Ираном в Санкт-Петербурге.