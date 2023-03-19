Первый тренер Головина заявил, что не в курсе повреждения игрока

Первый тренер полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина Александр Плясунов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболист может пропустить мартовские товарищеские матчи сборной России из-за повреждения.

«Не в курсе того, что у Головина повреждение. Нужно ехать в сборную или нет — решает главный тренер сборной и руководство клуба. Если они считают это возможным, то почему нет? Мне кажется, не совсем важно, отстранены мы от международных стартов или нет. Это престиж, чувство родины. Сборная СССР, помню, никогда не разделяла матчи на товарищеские и нетоварищеские», — сказал Плясунов «СЭ».

Ранее пресс-служба «Монако» сообщила о том, что Головин испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги, из-за чего пропустит сегодняшний матч 28-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».

Головин попал в окончательный состав сборной России на мартовский сбор. Национальной команде предстоит сыграть против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).