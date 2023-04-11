Ари назвал участие сборной России в турнире ЦАФА возможностью для развития

Экс-нападающий сборной России Ари высказал мнение о возможном участии национальной команды в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который состоится этим летом.

«Участие в турнире ЦАФА — отличная возможность для сборной России, чтобы развиваться, становиться сильнее и получать мотивацию работать. Уверен, что команда отлично на нем выступит и составит конкуренцию азиатским командам. Возможно, это шаг для перехода РФС в Азию. Именно в таких турнирах и надо сейчас принимать участие. В ближайшее время другие варианты у России вряд ли будут», — приводит слова Ари Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.