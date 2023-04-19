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Сборная России

Сегодня, 13:00

Тюкавин расстроен отказом РФС от чемпионата ЦАФА: «Обидно. Жалко, что не сыграем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ сборной России от участия в летнем турнире ЦАФА.

«Очень жалко, что сборная России не примет участия в турнире ЦАФА. Обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть», — сказал Тюкавин «СЭ».

Ранее в РФС сообщили об отказе участвовать в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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