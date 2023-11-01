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Сегодня, 08:58

Baza: бывшего игрока сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре

Бывшего игрока сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре
Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Бугаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Правоохранительные органы Краснодара задержали экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, сообщает Baza.

По информации источника, при себе у 42-летнего спортсмена обнаружили около 500 г порошкообразного вещества, которое оказалось производным метилэфедрона. На Бугаева возбудили уголовное дело по статье 228.1 — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев завершил карьеру в 2010 году. Его последним клубом стал «Краснодар». Кроме того, защитник выступал за «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо». Также на его счету 7 матчей за сборную России.

Алексей Бугаев. «Мы его кодировали, «зашивали»! 3-4 месяца держится — и по новой». Футболист сборной России спился в 28 лет
Источник: Baza
Алексей Бугаев
Футбол
Сборная России по футболу
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