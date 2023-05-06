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Сегодня, 15:34

Божович уважает мнение Карпина по поводу участия в турнире ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Миодраг Божович поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее объяснил, почему национальная команда отказалась от участия в турнире ЦАФА.

«Уважаю мнение Валерия Карпина по поводу участия в турнире ЦАФА. Он — главный тренер сборной и его нужно уважать. Карпин знает больше всех нас о том, что происходит внутри сборной. Считаю, нужно быть солидарным с ним во всех вопросах сборной», — приводит слова Божовича Sport24.

Ранее Карпин заявил, что отказ сборной России от турнира ЦАФА вызван сроками проведения, а также высокой температурой в Бишкеке и Ташкенте.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-06-bozhovich-uvazhayu-mneniye-valeriya-karpina-po-povodu-uchastiya-v-turnire-cafa
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Миодраг Божович
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