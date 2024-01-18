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Сегодня, 20:14

Булыкин хочет видеть Моуринью главным тренером сборной России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что Жозе Моуринью мог бы продолжить карьеру в России.

«Если «Спартак» денег заплатит, то, конечно, он приедет. Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки Карпину тяжело, он разрывается между клубом и сборной. А так, Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России. Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе РПЛ, то это будет очень большой плюс для всего чемпионата», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-predlozhil-naznachit-mourinyu-glavnym-trenerom-sbornoi-rossii-325160/
Дмитрий Булыкин
Футбол
Жозе Моуринью
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