Булыкин поделился мнением, нужно ли приглашать Дзюбу и Кокорина в сборную России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о принципах формирования национальной команды на предстоящие товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.

«Вызывать в сборную нужно тех, кто хорошо себя проявит. И опытных, и молодых. Главное, чтобы они обеспечили результат и порадовали российских болельщиков.

Стоит ли приглашать Артема Дзюбу или Александра Кокорина? Это решает тренер. Если они будут в порядке, то почему не взять. Но тут важно не получить за такой выбор порцию хейта, а добиться побед в этих матчах», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.