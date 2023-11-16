Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:29

Булыкин: «Надеюсь, сборная России сделает мне подарок на день рождения»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил, будет ли он следить за товарищеским матчем национальной команды против Кубы.

«Если только одним глазом, у меня день рождения просто в этот день. Надеюсь, что сборная сделает подарок и не надо будет отвечать потом на негативные вопросы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Россияне проведут товарищеский матч с Кубой 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Ранее сборная России анонсировала встречу против кубинских футболистов роликом с Карпиным: «Хватит, друзья».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11308787-bulykin-nadeyus-chto-sbornaya-rossii-sdelaet-mne-podarok-na-den-rozhdeniya.html
Дмитрий Булыкин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Сборная России анонсировала матч с Кубой роликом с Карпиным: «Хватит, друзья»
Боярский считает, что матч против Кубы будет сложным для сборной России
Билялетдинов назвал Кубу экзотическим соперником для сборной России
Лещук — о сборной России: «Всерьез не ожидал, что меня могли вызвать»
Глебов хотел бы сыграть со сборными Испании и Германии
Глебов: «Если бы сборная России победила Кению, сказали бы, что мы обыграли каких-то булочек»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Сборная России анонсировала матч с Кубой роликом с Карпиным: «Хватит, друзья»