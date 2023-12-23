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Сегодня, 13:23

Деменко оценил значение договоренности о матче с Сербией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый российский футболист Максим Деменко положительно оценил новость о том, что в 2024 году сборная России встретится с национальной командой Сербии в товарищеском матче.

«Конечно такой спарринг полезен. И с учетом тех моментов, которые происходят внутри Европы. И внутри УЕФА, Международного олимпийского комитета, считаю, такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас все равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Федерации футбола России и Сербии договорились о товарищеском матче, который пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/23/21989689.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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