Димитров: «Не думаю, что ради финала Кубка России правильно отказываться от участия в Кубке ЦАФА»

Бывший тренер «Амкара» Димитар Димитров считает, что сборной России нужно участвовать в Кубке ЦАФА.

«Не думаю, что ради финала Кубка России правильно отказываться от участия в Кубке ЦАФА. Это турнир, который можно выиграть. Это опыт, нужный футболистам сборной. Когда есть такие проблемы в российском футболе, как сейчас, нужно цепляться за каждый товарищеский матч, потому что возможностей сыграть не так много. Отказываться — неправильное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Димитрова.

14 апреля «СЭ» стало известно о том, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Турнир должен пройти с 9 по 21 июня. В нем собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.