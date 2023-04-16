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Сегодня, 17:47

Димитров: «Не думаю, что ради финала Кубка России правильно отказываться от участия в Кубке ЦАФА»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Амкара» Димитар Димитров считает, что сборной России нужно участвовать в Кубке ЦАФА.

«Не думаю, что ради финала Кубка России правильно отказываться от участия в Кубке ЦАФА. Это турнир, который можно выиграть. Это опыт, нужный футболистам сборной. Когда есть такие проблемы в российском футболе, как сейчас, нужно цепляться за каждый товарищеский матч, потому что возможностей сыграть не так много. Отказываться — неправильное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Димитрова.

14 апреля «СЭ» стало известно о том, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Турнир должен пройти с 9 по 21 июня. В нем собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-amkara-dimitrov-otkazy-vat-sya-ot-kubka-tsafa-nepravil-no-e-to-opy-t-nuzhny-j-igrokam/
Сборная России по футболу
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