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Сегодня, 13:39

Экс-футболиста сборной России Бугаева арестовали до конца года по делу о наркотиках

Виктория Кравченко
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Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31.12.2023», — говорится в заявлении суда.

Ранее сообщалось, что 42-летний Бугаев задержан полицией в Краснодаре с большой партией наркотиков. Экс-футболист московского «Торпедо» и ряда других российских клубов оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться, за что получил арест на 7 суток.

Алексей Бугаев
Сборная России по футболу
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