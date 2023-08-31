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Сборная России

Сегодня, 17:25

Футболист «Крыльев» Хубулов сообщил, что не приедет в сборную России из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Крыльев Советов» Владимир Хубулов рассказал, что не сможет прибыть в расположение сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«В сборную я не поеду, я получил растяжение сухожилия и неделю уже пропустил. Надо еще две недели: сказали, что восстановление займет три недели. После паузы на матчи сборных, надеюсь, начну тренироваться в общей группе. Вызову был приятно удивлен. Друг сообщил, что меня вызвали. Хотелось бы поблагодарить главного тренера сборной за вызов, но, к сожалению, не смогу поехать на этот сбор», — приводит слова Хубулова Metaratings.ru.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.

Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-krylev-khubulov-soobshil-chto-ne-priedet-v-sbornuyu-rossii-iz-za-travmy-279355/
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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