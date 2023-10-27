Митрофанов — о сборной России: «Тяжело выкладываться из последних сил, когда не всегда понимаешь, ради чего играешь»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о месте сборной России в рейтинге ФИФА.

По словам Митрофанова, сборная могла бы занимать более высокое место в рейтинге, если бы не играла только в товарищеских матчах.

«Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – цитирует Митрофанова РИА «Новости».

На сайте ФИФА 26 октября опубликовали обновленную версию рейтинга сборных. Россия сохранила 39-е место.

Сборная России в октябре провела два товарищеских матча против Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

По информации «СЭ», ближайшими соперниками сборной могут стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.