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Сборная России

27 октября, 09:16

Митрофанов — о сборной России: «Тяжело выкладываться из последних сил, когда не всегда понимаешь, ради чего играешь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о месте сборной России в рейтинге ФИФА.

По словам Митрофанова, сборная могла бы занимать более высокое место в рейтинге, если бы не играла только в товарищеских матчах.

«Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – цитирует Митрофанова РИА «Новости».

На сайте ФИФА 26 октября опубликовали обновленную версию рейтинга сборных. Россия сохранила 39-е место.

Сборная России в октябре провела два товарищеских матча против Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

По информации «СЭ», ближайшими соперниками сборной могут стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.

 

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
ФИФА
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