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Сегодня, 22:03

Главный тренер сборной Кубы: «Сегодняшний матч не будет сниться в кошмарах»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо прокомментировал поражение от России (0:8) в товарищеском матче.

— Есть ли желание провести ответный матч на Кубе?

— Да. Ответный матч более чем возможен. Хотелось бы его провести на родной земле, особенно с таким серьезным соперником, как сборная России.

— Вы вчера сказали, что самое главное — привезти домой воспоминания, а не материальные ценности. Этот матч вам будет сниться в кошмарах или будете вспоминать его с улыбкой?

— Нет, ни в коем случае сегодняшний матч не будет сниться в кошмарах. Свои ошибки мы уже оценили. Мы проанализировали игру и будем еще это делать. Этот матч оказал большое влияние на рост кубинской сборной. Будет проведена работа над ошибками.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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