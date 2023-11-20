Дюков о разгромной победе России над Кубой в Волгограде: «Мы увидели, что матчи сборной нужны болельщикам»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал разгромную победу сборной России над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

— Как вам сегодняшний матч?

— Мне понравилось желание игроков, их самоотдача. Молодцы! Конечно, стоит отметить мощную поддержку болельщиков в Волгограде.

— Это лучший матч сборной после отстранения?

— Если говорить о качестве игры, мне понравился матч против Камеруна.

— Больше, чем сегодня?

— Если оценивать счет — 8:0 выглядит более нарядным.

— Для вас важно, чтобы забивали как можно больше мячей?

— Безусловно, важно, что наша сборная играет, результат тоже важен. Забитые голы радуют болельщиков. Хочу сказать, что эти матчи нужны российскому футболу, РФС, игрокам. Не все футболисты имеют возможность получать опыт международных матчей. Опыт, безусловно, нужен. В любом случае, смена обстановки и работа с другим тренером развивает футболиста, позволяет ему прогрессировать. Сегодня мы увидели, что эти матчи нужны нашим болельщикам. Если посмотреть на заполненные арены: с Ираком, Камеруном и сегодня были аншлаги, сборная важна и нужна.

Матч Россия — Куба прошел в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Встречу посетили 40 706 зрителей.

Сборная России сыграла в этом городе впервые спустя 21 год.