Главный тренер сборной Кубы рассказал, как отнесся к разгромному поражению от России

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо прокомментировал разгромное поражение от национальной команды России (0:8).

— Сборная Кубы хочет расти профессионально, чтобы играть против таких серьезных европейских команд. Надо еще многому научиться. Если играть против слабого противника, невозможно прогрессировать. Сейчас стратегия состоит в том, чтобы работать и прогрессировать.

— Сегодня до игры обсуждалась история с покупкой бутс в «Спортмастере». Вы остались довольны покупкой? Не хотите продолжить сотрудничество с этим магазином?

— Газон здесь отличается, для нас более привычное — синтетическое, сухое покрытие, а здесь натуральный газон, более влажный. Качеством бутс мы довольны. Из этой ситуации мы извлекли урок.

— Сегодня появилась информация, что места в сборной Кубы покупаются. Об этом сказал журналист Алехандро Домингес. Можете что-то ответить?

— Это информация абсолютно не соответствует действительности. Каждого участника выбирают в разных лигах, отбираются самые талантливые. Есть свои внутренние процессы, механизмы. Молодые футболисты демонстрируют свои лучшие качества по ходу игр, сегодняшний матч не был исключением. Никто места в сборную Кубы не покупал.

Матч Россия — Куба состоялся в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Стадион «Волгоград Арена», на котором проходила игра, посетили 40 706 зрителей.