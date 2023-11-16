Глебов: «Если бы сборная России победила Кению, сказали бы, что мы обыграли каких-то булочек»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о мотивации футболистов национальной команды.

«У меня в голове так — не важно, с кем играем, настрой должен быть. Понимаю, что после Камеруна все были счастливы, после Кении — готовы были сожрать каждого из нас. Мотивация и в том, что если, не дай бог, не обыграем Кению, будет много негатива на команду, на тренера. Не сильно охота это читать и слышать. Нужен позитив, для этого нужна победа. Понятно, что товарищеские матчи, но выходя на Кению, нужно думать не об уровне Кении, а о себе и играть в свой футбол. Надо обыгрывать эти команды, чтобы не слышать о себе плохих вещей. Понятно, что в случае победы сказали бы, что обыграли каких-то булочек, но глобально хочется, чтобы вокруг сборной было меньше негатива», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В октябре сборная России провела 2 товарищеских матча: одержала победу над сборной Камеруна (1:0) и сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2).

20 ноября cборная России проведет товарищескую встречу с командой Кубы, которая пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

24-летний Глебов сыграл за сборную России 6 матчей и не отметился результативными действиями.