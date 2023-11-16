Глебов хотел бы сыграть со сборными Испании и Германии

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал с какими соперниками хотел бы встретиться на уровне национальной команды.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участие в соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Россияне отстранены от участия в официальных международных соревнований с марта 2022 года.

«На уровне сборных хотел бы сыграть с Испанией. По игре с мячом она — одна из лучших. Либо Германия — они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

20 ноября cборная России проведет товарищескую встречу с командой Кубы, которая пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

24-летний Глебов дебютировал в составе сборной России в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира -2022 с Кипром (6:0).

20 ноября cборная России проведет товарищескую встречу с командой Кубы, которая пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.