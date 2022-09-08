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Сборная России

8 сентября, 09:15

Головин вспомнил, как Фабрегас успокаивал его после отстранения сборной России от стыков к ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сеск Фабрегас и Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вспомнил, как отреагировал на отстранение национальной команды от стыковых матчей ЧМ-2022 и рассказал, собирается ли смотреть турнир в Катаре, а также кого считает его фаворитами.

— Когда сборную России отстранили от стыков, ожидал ли этого? Как пережил, посочувствовали ли тебе одноклубники?

— Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения. Он сказал: «Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную — самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один — продолжай работать, и рано или поздно все наладится». Так и делаю. Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира, и нас убрали уже из финального турнира.

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— Будешь ли смотреть ЧМ-2022 и за кого собираешься на нем болеть? Кого считаешь фаворитами?

— Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть, конечно, буду. Как пропустить такой турнир? Лучшее, что есть в футболе — это чемпионат мира. По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Но если взять прошедший Евро, то вот такие футболисты не настроились на швейцарцев и проиграли. То есть только по именам судить нельзя. Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина.

Сборная России участвовала в европейском отборочном турнире ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. Россия должна была сыграть против Польши в полуфинале стыкового турнира в марте 2022 года однако в конце февраля российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Александр Головин
Сеск Фабрегас
Сборная России по футболу
ФК Монако
Чемпионат мира по футболу 2022
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