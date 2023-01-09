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Сегодня, 16:20

Крунич: «Отмена матча России с Боснией и Герцеговиной — решение не во имя футбола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич поделился мнением об отмене матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, который должен был состояться осенью 2022 года.

«Мы все знаем, что в наши дни спорт, к сожалению, живет нераздельно с политикой. Мне кажется, это было решение не во имя футбола, а по каким-то другим причинам. И хочется, чтобы в конечном счете спорт остался только для атлетов, а также чтобы скорее нормализовалась эта неприятная ситуация вокруг российских команд», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

Встреча национальных сборных России и Боснии и Герцеговины должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако против проведения этой игры выступили многие известные игроки и матч был отменен.

Сборная России в итоге сыграла в ноябре товарищеские матчи со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: Metaratings
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
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